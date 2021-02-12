Pakistan, ABD'nin kullandığı "Hindistan'ın Cammu Keşmiri" ifadesini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Pakistan, ABD'nin kullandığı "Hindistan'ın Cammu Keşmiri" ifadesini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi

12.02.2021 00:05
Pakistan, ABD'nin kullandığı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığınca Twitter'dan Cammu Keşmir'de 4G internet hizmetinin yeniden sağlanmasına ilişkin yapılan paylaşımda yer verilen "Hindistan'ın Cammu Keşmiri" ifadesinin, bölgenin tartışmalı statüsüyle bağdaşmadığını ve hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığınca Twitter'dan Cammu Keşmir'de 4G internet hizmetinin yeniden sağlanmasına ilişkin yapılan paylaşımda yer verilen "Hindistan'ın Cammu Keşmiri" ifadesinin, bölgenin tartışmalı statüsüyle bağdaşmadığını ve hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, ABD yönetiminin, Yasa Dışı Hint İşgalindeki Cammu Keşmir (IIOJK) için "Hindistan'ın Cammu Keşmiri" ifadesini kulllanması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Bunun yanı sıra söz konusu açıklamanın, bölgenin tartışmalı statüsüne ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla bağdaşmadığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu, dün yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hindistan'ın Cammu Keşmiri'nde 4G mobil internetin yeniden sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, yerel sakinler için önemli bir adımdır ve Cammu Keşmir'de olağan durumun yeniden sağlamak için siyasi ve ekonomik gelişmelerin devam etmesini dört gözle bekliyoruz."

Cammu Keşmir'de internet yasakları

Hint hükümeti, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasıyla yüksek hızlı internet hizmetleri üzerinde yasaklar getirmiş ve bu yasakları birçok kez uzatmıştı.

Yetkililer, ellerinde teröristlerin sınırdan sızmaya çalıştığına dair kanıtlar olduğunu, yüksek hızlı internet üzerindeki yasaklar ile söz konusu girişimleri engellemeyi amaçladıklarını belirtmişti.

Hint hükümeti, Cammu Keşmir'deki Ganderbal ve Udhampur ilçeleri dışında 20 ilçenin 18'inde internet hızını 2G ile sınırlandırmaya devam etmişti.

5 Şubat'ta yasakların kaldırıldığı ve 4G internet hizmetinin yeniden sağlanacağı duyurulmuştu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İnternet, Pakistan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, ABD'nin kullandığı 'Hindistan'ın Cammu Keşmiri' ifadesini 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi - Son Dakika


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