Pakistan: ABD ve Hindistan'ın İslamabad hakkındaki iddiaları kötü niyetli - Son Dakika
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Pakistan: ABD ve Hindistan'ın İslamabad hakkındaki iddiaları kötü niyetli

13.04.2022 15:24
Pakistan: ABD ve Hindistan'ın İslamabad hakkındaki iddiaları kötü niyetli

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Hindistan'ın, İslamabad'a "topraklarının terör saldırıları için kullanılmamasını sağlaması" çağırısında bulunmasına tepki göstererek, Pakistan hakkındaki iddiaların kötü niyetli ve inandırıcılıktan yoksun olduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Hindistan'ın, İslamabad'a "topraklarının terör saldırıları için kullanılmamasını sağlaması" çağırısında bulunmasına tepki göstererek, Pakistan hakkındaki iddiaların kötü niyetli ve inandırıcılıktan yoksun olduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın son 20 yılda küresel terörle mücadelede uluslararası toplumun önemli, proaktif, güvenilir ve istekli bir ortağı olmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD ve Hindistan'ın, İslamabad'a "topraklarının terör saldırıları için kullanılmamasını sağlaması" çağırısında bulunmasına tepki gösterilerek, Pakistan hakkındaki iddiaların kötü niyetli ve inandırıcılıktan yoksun olduğuna işaret edildi.

Hindistan'ın Pakistan'a dair imalarının " Yeni Delhi'nin Cammu Keşmir'deki devlet terörünü" gizlemeye çalışmasına yönelik umutsuz bir girişim olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun sorumlu üyelerinin "terörü bir devlet politikası aracı olarak kullanan Hindistan'ı" kınaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ve Hindistan'ın ortak açıklamasında Pakistan'a yönelik yersiz referansların reddedildiği ve İslamabad'ın endişesinin ABD tarafına diplomatik kanallardan iletildiği kaydedildi.

ABD ve Hindistan'ın açıklaması

Dün, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh'in Washington'daki "2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı"nın ardından ortak yazılı açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, Pakistan'a topraklarının terör saldırıları için kullanılmamasına yönelik "acil, sürdürülebilir ve sorumlu" önlemler alması çağrısında bulunulmuştu.

El Kaide, DEAŞ, Leşker-i Tayyibe (LET) ve Ceyş-i Muhammed (JeM) gibi tüm "terör örgütlerine" karşı ortak eylem çağrısında bulunulan açıklamada, 2008'deki Mumbai ve Pathankot saldırılarının faillerinin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması gerektiği kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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