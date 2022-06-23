Pakistan, Afgan depremzedelere 8 kamyon yardım gönderdi - Son Dakika
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Pakistan, Afgan depremzedelere 8 kamyon yardım gönderdi

23.06.2022 12:32
Pakistan, Afgan depremzedelere 8 kamyon yardım gönderdi

Pakistan, Afganistan'ın Paktika vilayetinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sebebiyle bu ülkeye 8 kamyon yardım yolladı.

Pakistan, Afganistan'ın Paktika vilayetinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sebebiyle bu ülkeye 8 kamyon yardım yolladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) aralarında çadır, battaniye ve ilaçların yer aldığı 8 kamyon yardım malzemesini Afganistan'a gönderdi.

Yardım kamyonları bugün sınırı geçerek deprem bölgesine hareket etti.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, 1000 kişi hayatını kaybetmiş, 1500 kişi yaralanmıştı.

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YORUMLAR
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Pakistan, Afganistan'daki Depremzedelere Yardım Malzemeleri Gönderdi Pakistan, Afganistan'daki Depremzedelere Yardım Malzemeleri Gönderdi BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür
Kaynak: AA

Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Afgan depremzedelere 8 kamyon yardım gönderdi - Son Dakika

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