Pakistan, Afganistan'da barış ve istikrara desteğini yineledi - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ülkesinin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Kureyşi, Asya'nın Kalbi- İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için bulunduğu Tacikistan'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından kabul edildi.

Görüşmede, barışçıl ve istikrarlı bir Afganistan'ın ülkesinin de çıkarına olduğuna işaret eden Kureyşi, Afganistan'da tırmanan şiddetten duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kureyşi, Afganistan'daki çatışmada şiddetin ve güç kullanımının çözüme yol açmayacağını belirterek Pakistan'ın kapsayıcı bir diyalog yardımıyla siyasi uzlaşıyı desteklediğini söyledi.

Barış süreci devam etmeli vurgusu

Bakan Kureyşi, konferansta yaptığı konuşmada da Pakistan'ın barışçıl, istikrarlı, birleşik, demokratik, egemen ve müreffeh bir Afganistan istediğini vurguladı.

Afgan halkının ülkede barışı tesis etmek için tarihi bir fırsat yakaladığına işaret eden Kureyşi, Pakistan'ın barış sürecinin devam etmesi için önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan'ın kalkınması ve yeniden inşası için 1 milyar dolar taahhüt ettiğini anımsatarak bunun yaklaşık 500 milyon dolarının altyapı ve kapasite geliştirme projeleri için harcandığını ifade etti.

Barışı bozmak isteyenlerin rollerine karşı uyarı

Bakan Kureyşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Pakistan'ın Afganistan ile ikili ve transit ticareti kolaylaştırmak için 5 sınır geçiş noktası açtığını hatırlattı.

Afgan barış sürecini bozmak isteyenlerin rollerine karşı uyarıda bulunan Kureyşi, terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide tarafından kazanılan alanların terör tehdidini artıracağından endişe duyduklarına dikkat çekti.

Kureyşi, 40 yılı aşkın süredir çatışma ve istikrarsızlıkla boğuşan Afganistan'ın bunu tersine çevirmeye hiç bu kadar yakın olmadığını vurguladı.