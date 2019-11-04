Son Dakika Haberleri: Pakistan Afganistan'daki konsolosluk hizmetlerini durdurdu
Son Dakika Güncel Pakistan Afganistan'daki konsolosluk hizmetlerini durdurdu

Pakistan Afganistan'daki konsolosluk hizmetlerini durdurdu

6 saat önce

Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki personeline yönelik saldırılar nedeniyle kentte yürütülen konsolosluk hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Pakistan Afganistan'daki konsolosluk hizmetlerini durdurdu, System.String[]

Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki personeline yönelik saldırılar nedeniyle kentte yürütülen konsolosluk hizmetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, artan güvenlik endişeleri nedeniyle elçilikte bulunan konsolosluk ofisinin çalışmaları durduruldu.

Karar, son iki günde Pakistanlı diplomatların Kabil'de saldırıya uğramasının ardından geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son iki günde elçilik çalışanlarımız ve diplomatlarımız saldırıya uğradı. Elçiliğe giderken resmi araçlar trafikte durduruldu ve motosikletliler tarafından çarpılarak taciz edildi." ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği maslahatgüzarının konuyla ilgili Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Viyana Konvansiyonu'na göre Afganistan hükümeti diplomatlarımızın güvenliğini ve seyahat özgürlüğünü sağlamakla mükelleftir. Maslahatgüzara, güvenlik noktasındaki endişelerimizi Afgan otoriteleriyle paylaşmasını, konuyla ilgili Pakistan hükümetine rapor sunulmasını ve gelecekte benzeri saldırıların yaşanmaması için önlemler alınması gerektiğini söyledik."

Pakistan temmuz ayında da Kabil Büyükelçiliğindeki konsolosluk hizmetlerini sınırlamıştı.

Elçilik, konsolosluk çevresinde bazı çetelerin vize başvurusuna gelenlerden zorla para aldığının tespit edildiğini belirtmiş ve gerekli önlemler alınana kadar sadece yaşlı, kadın, hasta ve iş insanlarına vize vereceğini duyurmuştu.

Afgan hükümeti tarafından alınan önlemler neticesinde sınırlamalar kaldırılmıştı.

Afganistan, Pakistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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