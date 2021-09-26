Pakistan, Afganistan'dan ithal meyvelerden satış vergisi almayacak - Son Dakika

Pakistan, Afganistan'dan ithal edilen elma dışındaki diğer taze meyvelerden satış vergisi alınmayacağını duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Sadık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Federal Gelir Dairesi'nin bildirisini paylaşarak, Afganistan'dan ithal edilen meyvelerden satış vergisi alınmayacağını belirtti.

Sadık, alınan bu kararın Afganistanlı tüccar ve çiftçilere önemli bir fayda sağlayacağını hatırlattı.

Federal Gelir Dairesi Başkanı Aşfak Ahmed bu kararın Başbakan İmran Han'ın emri doğrultusunda alındığını belirtti.

Yetkililer, Afganistan'dan ithal edilen elmaya vergi uygulanmasına devam edilmesinde İran'ın etkisi olduğuna vurgu yaptı.

Pakistan'ın Taftan Sınır Kapısı aracılığıyla İran'dan ithal edilen elmalara vergi uyguladığının altını çizen yetkililer, Afganistan'dan ithal edilecek elmalara vergi uygulanmaması halinde İranlı tacirlerin de Afganistan rotasını kullanarak ülkeye giriş yapmaya çalışacağını, bunun istenmeyen bir durum olduğunu söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de gelişmeyi doğrularken, bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.