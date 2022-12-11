Pakistan-Afganistan sınırında sivillere ateş açıldı: 6 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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Pakistan-Afganistan sınırında sivillere ateş açıldı: 6 ölü, 17 yaralı

11.12.2022 19:49

- Pakistan-Afganistan sınırında sivillere ateş açıldı: 6 ölü, 17 yaralı Pakistan tarafından yapılan açıklamada, Afgan Sınır Kuvvetleri'nin Pakistan-Afganistan sınırındaki Çaman şehrinde "sebepsiz ve ayrım gözetmeksizin ateş açması" sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de...

- Pakistan- Afganistan sınırında sivillere ateş açıldı: 6 ölü, 17 yaralı

İSLAMABAD - Pakistan tarafından yapılan açıklamada, Afgan Sınır Kuvvetleri'nin Pakistan-Afganistan sınırındaki Çaman şehrinde "sebepsiz ve ayrım gözetmeksizin ateş açması" sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Pakistan-Afganistan sınırında sivillere ateş açıldı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin medya ve halkla ilişkiler kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler tarafından yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinde yer alan ve Afganistan'a sınırı bulunan Çaman şehrinde sivillere "sebepsiz ve ayrım gözetmeksizin" ateş açtığı belirtilerek, açılan ateş sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıda, Afgan güçlerinin top ve havan gibi ağır silahlar kullandığına dikkat çekilen açıklamada, "Pakistan Sınır Birlikleri, yersiz saldırganlığa ölçülü şekilde karşılık verdi, ancak bölgedeki masum sivilleri hedef almaktan kaçındı" denildi.

Çaman'da görevli polis memuru Abdullah Ali Kasi yaptığı açıklamada, Pakistan topraklarına Afganistan tarafından havan topu atılmasının ardından ateş edilmeye başlandığını aktardı.

Quetta kentindeki hastanede acil durum ilan edilirken, Belucistan Başbakanı Abdul Quddus Bizenjo olayla ilgili endişelerini dile getirerek, "Umarım federal hükümet bu soruna diplomatik düzeyde acil ve etkili bir çözüm sağlar" dedi.

Çaman sınır kapısı süresiz olarak kapatılmıştı

Çaman'da bulunan sınır kapısı geçtiğimiz ay Afganistan tarafından açılan ateş sonucu 1 Pakistanlı askerin hayatını kaybetmesi ve 2 askerin yaralanması sonrası süresiz olarak geçişlere kapatılmıştı. Saldırı sonrası Pakistan güçlerinin verdiği karşılık sonucu Afganistan tarafında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: İHA
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Afganistan, Pakistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan-Afganistan sınırında sivillere ateş açıldı: 6 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan-Afganistan sınırında sivillere ateş açıldı: 6 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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