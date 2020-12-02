Pakistan, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki "ön anlaşmayı" memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Pakistan'ın, Afganistan yönetimi ile Taliban arasında Katar'da yürütülen barış görüşmelerini sürdürmek üzere vardıkları "ön anlaşmadan" memnuniyet duyduğu bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, varılan anlaşmanın, tarafların müzakere edilen bir uzlaşı sağlamaya yönelik ortak kararlılığını yansıttığı belirtildi.

Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyulduğunun aktarıldığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Afganlararası müzakerelerin başarılı bir sonuca ulaşmasına katkıda bulunacak önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, Pakistan'ın barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan'ın yolunu açan kapsayıcı, geniş tabanlı ve kapsamlı bir siyasi çözümle sonuçlanacak Afganlararası müzakereleri desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.