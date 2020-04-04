Pakistan Afganların ülkelerine dönmesi için sınırı açacak - Son Dakika

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Pakistan Afganların ülkelerine dönmesi için sınırı açacak
31 dakika önce
Pakistan, Afganların ülkelerine dönmesi için 4 günlüğüne 2 ülke arasındaki sınırı açacağını duyurdu.
Pakistan, Afganların ülkelerine dönmesi için 4 günlüğüne 2 ülke arasındaki sınırı açacağını duyurdu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan hükümetinin talebi üzerine ülkelerine dönmek isteyen Afganlar için Torkham ve Çaman sınır kapılarının 6-9 Nisan tarihlerinde açık kalacağı belirtildi.
Açıklamada, komşu Pakistan'ın özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde Afganistan halkıyla dayanışmaya önem verdiği ifade edildi.
Pakistan, 16 Mart'ta koronavirüs salgınına karşı İran ve Afganistan'la olan sınır kapılarını kapatmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:06 Kaynak: AA
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