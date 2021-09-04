Pakistan Askeri Akademisi öğrencileri Türk Kara Kuvvetleri Akademisi'nden mezun oldu - Son Dakika

Pakistan Askeri Akademisi'nden gelen ve Ankara'daki Türk Askeri Akademisi'nde eğitim gören Abdullah Nawaz Abbasi ve Ali Adeel Zafar, 30 Ağustos'ta Akademi'den mezun oldu. Mezun subaylar görevlerine katılmak için Pakistan'a ulaştı.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Söz konusu öğrenciler bir ilki gerçekleştirerek 5 yıllık eğitim programına katıldı. Pakistan subayları daha önce Türk akademilerindeki kurslara düzenli olarak katılmış ve bunun tersi de olmuştu.

ÖĞRENCİLER ONURLU VE GURURLU

Mezun olan genç askeri öğrenciler Abdullah Nawaz Abbasi ve Ali Adeel Zafar konuşmalarında Türkiye'nin ne prestijli askeri kurumundan mezun oldukları için duydukları derin zevki ve onuru ifade ettiler. Türk öğretmenlerine ve çalışanlara onları gelecekteki zorlukları karşılayabilecek olan gururlu askerler yaptıkları için şükranlarını ifade ettiler. Pakistan-Türkiye kardeşliğini geliştirmek için sıkı biçimde çalışmaya yemin ettiler.