Pakistan, Avrupa Parlamentosu ve BM'den "Hindistan'ın dezenformasyon ağı" hakkında soruşturma başlatmasını istedi - Son Dakika

Pakistan, Avrupa Parlamentosu ve BM'den "Hindistan'ın dezenformasyon ağı" hakkında soruşturma başlatmasını istedi

11.12.2020 15:17
Pakistan, Avrupa Parlamentosu ve BM'den

Pakistan'ın, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM İnsan Hakları Konseyinden "EU Disinfo Lab" tarafından ortaya çıkarılan "Hindistan'ın dezenformasyon ağı" ile ilgili soruşturma başlatmasını talep ettiği bildirildi.

Pakistan'ın, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM İnsan Hakları Konseyinden "EU Disinfo Lab" tarafından ortaya çıkarılan " Hindistan'ın dezenformasyon ağı" ile ilgili soruşturma başlatmasını talep ettiği bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik dezenformasyon kampanyalarını ele alan bağımsız sivil toplum kuruluşu EU Disinfo Lab'ın Hindistan'ın uluslararası platformlarda "Pakistan'ın itibarını zedelemeyi hedefleyen 15 yıllık dezenformasyon ağıyla" ilgili araştırmasına dair başkent İslamabad'da basın toplantısı düzenledi.

Kureyşi, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Pakistan, BM ve BM İnsan Hakları Konseyi'ne bir an önce soruşturma başlatması ve Pakistan'ı kötülemek için Hindistan tarafından oluşturulan (BM İnsan Hakları Konseyi'ne akreditesi bulunan) 10 sahte sivil toplum örgütünü listeden çıkarması çağrısında bulunuyor. Biz, BM'den uluslararası sisteminin bu şekilde operasyonlarla manipüle edilmemesini sağlamak için bir yöntem oluşturmasını da talep ediyoruz."

Avrupa Parlamentosu'na da "Hindistan tarafından yönetilen sahte örgütlerin Avrupa Parlamentosu'nu ve onun yasama sürecini manipüle etmesiyle ilgili güvenilir bir soruşturma başlatması" çağrısında bulunan Kureyşi, Hindistan'ın Pakistan'a karşı "hibrit bir savaşın" içerisinde olduğunu belirtti.

Kureyşi, EU Disinfo Lab'ın söz konusu araştırmasının İslamabad yönetiminin Yeni Delhi'nin propagandalarına karşı endişelerini doğruladığını dile getirdi.

" Reuters'a ANI ile ortaklıklarını gözden geçirmeleri çağrısında bulunuyoruz"

Hint haber ajansı ANI'nın söz konusu ağla ilgili rolüne dikkat çeken Kureyşi, "Uluslararası haber ajanslarına, özellikle Reuters'a ANI (Hindistan'ın en büyük haber ajansı) ile olan ortaklıklarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Kureyşi, dünya ülkelerini de Hindistan'ın uluslararası sistemi "kendi kötü emelleri" için kullandığı yönünde uyardı.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf ise "Hindistan'ın gerçek yüzünü dünyaya göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Pakistan'da başta Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Han olmak üzere çok sayıda üst düzey siyasetçi, söz konusu araştırmayla ilgili Hindistan'a tepki göstermişti.

EU Disinfo Lab'ın araştırması

Dün, EU Disinfo Lab, uluslararası kuruluşları hedef alan ve Hindistan'ın çıkarlarına hizmet eden büyük bir ağla ilgili yeni araştırma yayımlamıştı.

EU Disinfo Lab'ın internet sitesindeki açıklamada, 2019'da yayımladıkları ön araştırmanın ardından ağın "özellikle uluslararası platformda Pakistan'ın itibarını zedelemeyi", Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ve Avrupa Parlamentosundaki karar verme mekanizmalarını etkilemeyi hedeflediği bildirilmişti.

"Hindistan Kronikleri" isminin verildiği araştırmayla 15 yıllık dezenformasyon ağının ortaya çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, Hindistan'ın çıkarlarına hizmet eden ağ kapsamında hayatını kaybetmiş bir profesörün yaşıyor gibi gösterildiği, çok sayıda feshedilmiş kuruluşun ve en az 750 sahte medya kuruluşunun kullanıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, Srivastava Group ve Hindistan'ın en büyük haber ajansı ANI'nın yürüttüğü Hindistan yanlısı ağın 2005'te başlatıldığı ve halen devam ettiğine dikkat çekilerek, Hindistan hükümetiyle bağlantısı olduğuna ilişkin direkt bir kanıt bulunmayan ağın, en az 110 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilmişti.

İlk ağ, geçen sene tespit edilmişti

Merkezi Brüksel'de bulunan sivil toplum kuruluşu EU Disinfo Lab, 2019'da Avrupa'daki karar alıcıları etkilemeyi hedefleyen Hindistan yanlısı sahte internet siteleri ve düşünce kuruluşları ağı tespit edildiğini duyurmuştu.

EU Disinfo Lab, sitelerin izini sürdüklerinde yollarının Hint şirketi Srivastava Group'a çıktığını, ağın Avrupa'da, Pakistan karşıtı lobicilik faaliyetlerinden sorumlu grupları kapsadığını da açıklamıştı.

Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Avrupa Parlamentosu ve BM'den 'Hindistan'ın dezenformasyon ağı' hakkında soruşturma başlatmasını istedi - Son Dakika


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