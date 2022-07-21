Pakistan Bakanlar Kurulu Türkiye ile ticaret anlaşmasını onayladı - Son Dakika
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Pakistan Bakanlar Kurulu Türkiye ile ticaret anlaşmasını onayladı

21.07.2022 21:16
Pakistan Bakanlar Kurulu Türkiye ile ticaret anlaşmasını onayladı

Pakistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile ticaret anlaşmasını onayladı.

Pakistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile ticaret anlaşmasını onayladı.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Başbakan Şahbaz Şerif'in başkanlığında başkent İslamabad'da toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Türkiye ile haziranda imzalanan ticaret anlaşmasını onayladığı vurgulanarak, Türkiye'nin, Pakistan'a 261 üründe imtiyaz tanıyacağı ve bunların 123'üne katma değer vergisi uygulamayacağı aktarıldı.

Buna karşılık Pakistan'ın da 130 ürün için Türkiye'ye gümrük tarifelerinde imtiyaz tanıyacağı belirtilen açıklamada, bunların tarım, kimyasal, deri, plastik, kauçuk, mühendislik ve metal endüstrisi ürünlerini içerdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, anlaşmanın, iki ülkenin birbirlerinin hizmet ve yatırım sektörlerine daha iyi erişimi kolaylaştırma çabalarını destekleyeceği, ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefine yardımcı olacağı kaydedildi.

Pakistan Başbakanı Şerif'in Türkiye ziyareti sırasında, iki ülke arasında, 1 Haziran'da "İkili Ticaret ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Metni" imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

Başbakanlık, Pakistan, Türkiye, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Bakanlar Kurulu Türkiye ile ticaret anlaşmasını onayladı - Son Dakika

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