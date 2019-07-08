Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı ABD ziyaretinde pahalı otellerden kaçınacak
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Pakistan Başbakanı ABD ziyaretinde pahalı otellerden kaçınacak

1 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Khan ABD gezisi sırasında masrafları azaltmak için pahalı otellerden kaçınmak istiyor.

Pakistan Başbakanı ABD ziyaretinde pahalı otellerden kaçınacak, System.String[]
Pakistan Başbakanı İmran Khan ABD gezisi sırasında masrafları azaltmak için pahalı otellerden kaçınmak istiyor.

Pakistan medyasında yer alan rapora göre, Başbakan İmran Khan 21 Temmuz'da gerçekleştireceği 3 günlük ABD ziyareti sırasında masraflardan kaçınmak için Pakistan Büyükelçiliğinin resmi konutunda kalmak istiyor. Raporda, Başbakanın göreve başladıktan sonra bir dizi tasarruf tedbiri başlattığı, bu nedenle masrafları kısmak istediği bildirildi. Raporda, Başbakan Khan'ın büyükelçilik konutunda kalmasının ziyaretin maliyetini önemli ölçüde azaltabileceği belirtilirken, ABD gizli servisinin ve şehir yönetiminin bu durumdan hoşlanmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca, Başbakan Khan'ın gerçekleştireceği görüşmeler ve toplantılar için konutun yeterince büyük olmayacağı, Washington trafiğinin yoğun olduğu saatlerde misafirleriyle Pakistan Büyükelçiliğinde görüşmek zorunda kalacağı ve bunun ABD gizli servisini çok sıkıntıya sokacağı bildirildi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yönetim kurulu geçtiğimiz hafta, Pakistan ekonomisini canlandırmak için üç yıllık 6 milyar dolarlık kurtarma planını onaylamıştı. Ancak IMF, bunun için kesin şartlar eklemiş ve hükümetin katı tasarruf tedbirleri alması gerektiğini belirtmişti.

Büyükelçinin ikametgahı, Washington'un diplomatik yerleşim bölgesinin merkezinde bulunuyor. Bu alanda ve çevresinde Hindistan, Türkiye ve Japonya da dahil olmak üzere birçok ülkenin elçiliği bulunuyor. - İSLAMABAD
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:29 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, İmran Khan, Pakistan, Güncel
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