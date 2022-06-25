Pakistan Başbakanı: Çin Her Zaman Pakistan'a Destek Veriyor - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı: Çin Her Zaman Pakistan'a Destek Veriyor

25.06.2022 16:44
Pakistan Başbakanı: Çin Her Zaman Pakistan'a Destek Veriyor

İSLAMABAD, 25 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in her zaman Pakistan'ın yanında olduğunu ve barışı geliştirme yolunda siyasi ve diplomatik cephelerde Pakistan'ı desteklediğini söyledi.

İSLAMABAD, 25 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in her zaman Pakistan'ın yanında olduğunu ve barışı geliştirme yolunda siyasi ve diplomatik cephelerde Pakistan'ı desteklediğini söyledi. Başbakan, ülkenin güneybatısında yer alan Belucistan eyaletindeki liman kenti Gwadar'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çin'in Pakistan'ı iyi ve kötü zamanlarda her zaman destekleyen, çok iyi ve güvenilir bir dostumuz olduğunu kesin bir biçimde ifade ediyorum" dedi.

Şerif, Pakistan'ın yaklaşık on yıl önce şiddetli bir enerji krizi yaşadığını ve bu süre zarfında 12 saate kadar çıkan elektrik kesintilerine maruz kaldığını söyledi. Şerif, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında Çin'in Pakistan'a yatırım yaptığını ve kendi kapasitesi, kaynakları, teknolojisi, makineleri ve uzmanlığı ile binlerce megavat elektrik üreten santraller inşa ederek Pakistan'ın krizi aşmasına yardımcı olduğunu belirtti. Şerif, Çin'in Pakistan'ın kalkınmasına destek olduğunu, Pakistan'ın düşmanlarının ise Çinli yatırımcıları ve mühendisleri hedef aldığını, ancak ne Pakistan hükümetinin ne de halkın bunu kabul etmediğini söyledi. Şerif, "Halkımızdan Pakistan'a yatırım yapan dost ülkeye yardım etmelerini rica ediyorum. Onları kendimizden daha fazla korumalıyız çünkü onlar Pakistan'ın kalkınmasına katkıda bulunuyorlar" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı: Çin Her Zaman Pakistan'a Destek Veriyor - Son Dakika

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