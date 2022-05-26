Pakistan Başbakanı: Cpec Kapsamındaki Karot Hidroelektrik Projesi Çevre Dostu ve Ucuz Elektrik Üretecek

Pakistan'daki Karot hidroelektrik projesi faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 3,2 milyar kilovat-saat temiz elektrik üretmesi ve bu sayede yılda 3,5 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltması bekleniyor.

İSLAMABAD, 26 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Çarşamba günü, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında büyük bir pilot proje olan Karot Hidroelektrik Projesi'nin Pakistan'da yeşil kalkınmayı teşvik ederek çevre dostu ve ucuz elektrik üreteceğini söyledi. Başbakan bölgeyi ziyareti sırasında hidroelektrik projesinin mühendisleri ve işçileriyle konuşurken, "Hidroelektrik çok daha uygun maliyetli... aynı zamanda temiz bir elektrik üretim kaynağıdır" dedi. Karot hidroelektrik projesi faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 3,2 milyar kilovat-saat temiz elektrik üretmesi ve bu sayede yılda 3,5 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltması ve yaklaşık 5 milyon yerel nüfusun elektrik talebini karşılaması bekleniyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın doğusunda yer alan Pencap eyaletindeki Karot Hidroelektrik Projesi'nin barajı ve taşma savağı görülüyor, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: CTG/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Projenin yakında faaliyete geçeceğini ve 720 megavat temiz enerji üretip ülkenin ekonomisini destekleyerek olumlu bir rol oynayacağını belirten Başbakan, Çinli ve Pakistanlı işçilerin projenin erken tamamlanmasını sağlamak için birlikte çok çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Başbakan, "Bu, Çin-Pakistan dostluğu ve demirden kardeşliğidir. Bu, herkesin sahip olması gereken hizmet etme tutkusudur. Pakistan, Çin'in kalkınma modelini örnek almalı. Proje, Pakistan ile Çin arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için ilerlememize yardımcı olacak" dedi. Yatırımı Çin Üç Boğaz Şirketi tarafından yapılan, Pakistan'ın doğusunda bulunan Pencap eyaletindeki Karot hidroelektrik projesi, Jhelum Nehri için planlanan beş kademeli hidroelektrik santralinin dördüncü seviyesini oluşturuyor.