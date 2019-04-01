Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Pakistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

24 dakika önce

Pakistan Başbakanı Imran Khan, Türkiye yerel seçimlerinde oy sayımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Pakistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti, System.String[]
Pakistan Başbakanı Imran Khan, Türkiye yerel seçimlerinde oy sayımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Türkiye'de mahalli seçimlerin ardından, tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Pakistan Başbakanı Imran Khan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Khan, Erdoğan'ın "bir başka önemli zafer" kazandığını ifade ederek, Pakistan halkının Erdoğan'ın başka başarıları için dua ettiğini söyledi. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:20 Kaynak: İHA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Politika
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