Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı devlet televizyonundan "Diriliş Ertuğrul"u yayınlamasını istedi
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı devlet televizyonundan 'Diriliş Ertuğrul'u yayınlamasını istedi - Son Dakika

Pakistan Başbakanı devlet televizyonundan "Diriliş Ertuğrul"u yayınlamasını istedi

6 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, devlet televizyonu PTV'den Diriliş Ertuğrul dizini yayınlamasını talep etti.

Pakistan Başbakanı devlet televizyonundan

Pakistan Başbakanı İmran Han, devlet televizyonu P TV'den Diriliş Ertuğrul dizini yayınlamasını talep etti.

Arab News'e konuşan Pakistan Yayıncılık ve Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan, sosyal, kültürel ve dini değerleri korumak için yapılan düzenlemeler kapsamında Başbakan Han'ın PTV'den Diriliş Ertuğrul'u yayınlamasını istediğini belirtti.

Avan, Urduca dublajlı olarak PTV'de gösterilecek dizinin İslam tarihinin gençler tarafından anlaşılmasına da yardım edeceğini belirterek, "Müslüman dünyasının kendi değerleri ve geçmişi olmasına rağmen biz hala Batı yapımı diziler izliyoruz." diye konuştu.

Kendisinin katıldığı bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında, üyeler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla medya alanında iş birliğinin görüşüldüğünü söyleyen Avan, bu alanda yapılacak çalışmalara özel ilgi gösterildiğini ve bunun aynı zamanda Batı ülkelerindeki İslam algısını değiştirmekte de faydalı olduğunu kaydetti.

Avan, televizyon ve sinema alanındaki içeriklerin İslamofobi ile mücadelede de etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.

PTV Uluslararası İlişkiler Direktörü Şazia Sikandar, "PTV, diziyi Pakistan'da yayınlamak için Urduca yayın haklarını aldı. Şu an dublaj sürecindeyiz. Seyirciyi yakalayabilmek için seslendirme sanatçılarını dikkatle seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Diriliş Ertuğrul, Pakistan, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar
Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 17:35:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı devlet televizyonundan "Diriliş Ertuğrul"u yayınlamasını istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]