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Pakistan Başbakanı Han: "8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor.
7 saat önce
Pakistan Başbakanı Han: "8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:30 Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı Han: "8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum"
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