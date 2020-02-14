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Pakistan Başbakanı Han: "8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor.
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, Başbakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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