Pakistan Başbakanı Han'a göre Hindistan, ülkesine karşı asılsız suçlamalarda bulunabilir - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın dünyanın dikkatini kontrolü altındaki Cammu Keşmir'deki ablukadan başka yöne çekmek için Pakistan'a karşı asılsız suçlamalarda bulunabileceğini belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak Keşmirlilere Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen kendi kaderini belirleme hakkını gasbettiği değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'ın yıllardır insani olmayan yöntemlerle Keşmirlileri baskı altında tuttuğuna dikkati çeken Han, "Şiddet ve insani olmayan yöntemler kullanarak Keşmirliler ezilmeye çalışılıyor. Örneğin kadınlar ve çocukları saçmalarla hedef alıyorlar. İlaçtan yiyeceğe en basit insani ihtiyaçlarına bile erişmeleri uygulanan kısıtlamalarla engelleniyor. Keşmirli gençler haksız yere gözaltına alınıyor ve tüm Keşmir'in dünyayla bağlantısı kesiliyor." ifadelerini kullandı.

Keşmirlilere BM tarafından verilen kendi kaderini tayin etme hakkını elde etme adına yaptıkları girişimlerin Hindistan tarafından dünyaya Pakistan'ın desteklediği terör olayları olarak anlatıldığına işaret eden Han, "Hindistan dünyanın dikkatini Cammu Keşmir'de uyguladığı devlet teröründen başka yöne çekmek için Pakistan'a karşı asılsız bir suçlamada bulunabilir." ifadesine yer verdi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı. Bölgede ayrıca 5 Ağustos'ta sokağa çıkma kısıtlamaları başlatıldı.