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Pakistan Başbakanı Han'a göre Taliban, barış için ABD'nin partneri olabilir - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han'a göre Taliban, barış için ABD'nin partneri olabilir

24.09.2021 19:30
Pakistan Başbakanı Han'a göre Taliban, barış için ABD'nin partneri olabilir, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, Taliban'ın barış için ABD'nin partneri olabileceğini söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Taliban'ın barış için ABD'nin partneri olabileceğini söyledi.

Başbakan Han, Newsweek dergisine verdiği yazılı mülakatta, Pakistan'ın ABD'nin terörle mücadele ve diğer çabalarda "gönüllü dostu" olduğunu belirterek, Afganistan'da bölgesel güçler ve ABD ile iş birliğinin başarısızlıktan kaçınmak için önemli olduğunu vurguladı.

Han, 40 yıl sonra Taliban'ın tüm ülkede kontrol sağladığını anımsatarak, Afganistan genelinde güvenliğin tesis edilebileceğini belirtti.

Taliban'ın barış için ABD'nin partneri olabileceğini kaydeden Han, Doha barış sürecinde Washington'un Taliban ile işleyen bir ilişkisi olduğunu hatırlattı.

Han, ABD'nin Afganistan'dan tahliye sürecinde Taliban ile doğrudan iş birliği yaptığını anımsatarak, "ABD'nin ortak çıkarlar ve bölgesel istikrarı teşvik etmek için Afganistan'daki yeni hükümetle çalışabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya, Afganistan ile etkileşim içinde olmalı

Afganistan'a 20 yıllık müdahalenin ardından uluslararası toplumun Afgan halkına karşı kendisini temize çıkaramayacağını kaydeden Han, dünyanın Afganistan ile etkileşim içinde olması gerektiğini vurguladı.

Han, Afganistan'da bölgesel ve küresel güçler arasındaki rekabetin devam etmesi durumunda ülkede yeni şiddet ve çatışmaların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Terörün bitmesi için Kabil ile birlikte çalışılmalı

Han, önceki hükümetlerin Afganistan'ı savaş alanı halinde bıraktığını belirterek, bu ülkedeki teröristlerin ve özellikle Pakistan Talibanı'nın (TTP) etkisiz hale getirilmesi için Kabil'deki yetkililerle birlikte çalışmaları gerektiğine işaret etti.

Çin'in ekonomik destek teklif etmesi halinde Afganların bunu kabul edeceğini bildiren Han, Taliban'ın Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'na (CPEC) katılma isteğini anımsattı.

Han, Taliban'ın tanınmasıyla ilgili komşu devletlerle görüşülmesinin ardından bir karara varmak istediklerini belirterek Taliban'ın tüm ülkede kontrol sağladığında yasal olarak tanınmaya da hak kazanacağını kaydetti.

İslamabad, TTP konusunda endişeli

Han, İslamabad'ın Afganistan'dan gelecek terör tehdidi ve özellikle TTP sebebiyle son derece endişeli olduğunun altını çizerek, Afganistan'daki çatışmadan yararlanan ve burada barınan çok sayıda terör grubu olduğuna işaret etti.

TTP'nin Pakistan'da çalışan Çin vatandaşlarına saldırılardan da sorumlu olduğunu hatırlatan Han, bu terör örgütünün Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi'nden (ETIM) destek almış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın Afganistan'dan gelen terör tehdidini etkisiz hale getirmek için kapsamlı bir yaklaşımı arzuladığını vurgulayan Han, bu kapsamda ABD dahil uluslararası toplulukla iş birliği yapacaklarını belirtti.

"Müslüman karşıtı aşırılıkçılar ve terör grupları" vurgusu

Han, ABD'nin Çin'i sınırlamak için Hindistan'a askeri desteğine atıfta bulunarak, Hindistan'ın özellikle ABD'nin stratejik hedeflerine hizmet etmemek için Çin'e asla karşı koyamayacağına dikkati çekti.

Dünya genelinde Müslüman karşıtı aşırılıkçılar ve terör gruplarının ortaya çıktığına işaret eden Han, İslamofobinin en güçlü tezahürünü "Cammu Keşmir'deki halka ve ülkedeki 200 milyon Müslüman azınlığa karşı devlet destekli terörü serbest bırakan Hindistan'ın aşırılıkçı Hindutva ideolojisinde" gördüklerini kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Pakistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han'a göre Taliban, barış için ABD'nin partneri olabilir - Son Dakika


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