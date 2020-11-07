Pakistan Başbakanı Han, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı tebrik etti - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Han, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i zaferinden dolayı kutladı.

Mesajında Han, Biden'in Küresel Demokrasi Zirvesi'ni ve onunla yasa dışı vergi cennetlerini sona erdirmek için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Han, ABD ile Afganistan'da ve bölgede barış için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, resmi olmayan sonuçlara göre, Biden'ın 46'ncı ABD başkanı olduğunu duyurmuştu.