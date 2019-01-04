Pakistan Başbakanı Han, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.
Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ilk durağı Anıtkabir oldu. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Han, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Han, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
(Ömer Çetin - Nurullah Geylani/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:06 Kaynak: İHA
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