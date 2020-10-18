Pakistan Başbakanı Han, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı - Son Dakika

Han, Twitter 'dan paylaştığı tebrik mesajında, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve kardeş Azerbaycan halkının Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

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