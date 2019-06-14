Pakistan Başbakanı Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü - BİŞKEK
2 saat önce
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:54 Kaynak: AA
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan
'ın başkenti Bişkek'e gelen Pakistan
Başbakanı İmran Han
, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ile görüştü.
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