Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü - BİŞKEK
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Pakistan Başbakanı Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü - BİŞKEK

2 saat önce

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.
Pakistan Başbakanı Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü - BİŞKEK
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:54 Kaynak: AA
Pakistan, Şi Cinping, Han, Güncel
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