Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Pakistan Başbakanı Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

39 dakika önce

Resmi temasları kapsamında Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Resmi temasları kapsamında Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Pakistan Başbakanı Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Pakistan, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:11 Kaynak: AA
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