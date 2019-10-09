Pakistan Başbakanı Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
39 dakika önce
Resmi temasları kapsamında Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:11 Kaynak: AA
Resmi temasları kapsamında Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
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