Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:... - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:...

6 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği günden bu yana iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:..., System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği günden bu yana iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirtti.

Han ve Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında iki ülke arasında kültür konularında birçok anlaşmaya imza atıldığını ifade eden Han, Türk dizilerinin Pakistan'da çok sevildiğini ve İslamofobi konularında da dizilerin çekilmesine ilişkin iki ülke arasında iş birliği yapabileceklerini kaydetti.

Han, Pakistan halkının, ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden ve Erdoğan'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Siz iktidara geldiğiniz günden bu yana Pakistan-Türkiye ilişkileri daha da güçlenmiştir." ifadesini kullandı.

Bu tarihten itibaren, Türkiye'nin de birçok alanda ileri seviyeye geldiğinin altını çizen Han, Pakistan'ın Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediğini dile getirdi.

Han, faydalanmak istedikleri alanların başında turizm sektörü geldiğine işaret ederek Türkiye'nin turizmden 35 milyar dolar kazanç sağladığına dikkati çekti.

Öte yandan, Türkiye'nin inşaat sektörü konusunda da oldukça başarılı olduğunu vurgulayan Han, "Gecekonduları nasıl ortadan kaldırdığınızı kendi gözlerimizle gördük. İnşaat sektöründeki tecrübelerinden de faydalanmak istiyoruz çünkü Pakistan'da da çok sayıda gecekondu var. Biz de bu gecekonduları kaldırmak istiyoruz." diye konuştu.

Han, Erdoğan iktidara gelmeden önce Türkiye'nin büyük miktarda dış borcu olduğunu anımsatarak, "Biz de şu anda aynı şekilde borç altındayız ve sizin tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Türkiye, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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