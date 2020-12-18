Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan'daki taraflara şiddeti azaltma ve ateşkes çağrısı - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan'daki taraflara şiddeti azaltma ve ateşkes çağrısı

18.12.2020 17:01
Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan'daki taraflara şiddeti azaltma ve ateşkes çağrısı, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'da devam eden yüksek seviyedeki şiddet dolayısıyla endişeli olduğunu belirterek, taraflara çatışmaları azaltmaları ve ateşkes çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'da devam eden yüksek seviyedeki şiddet dolayısıyla endişeli olduğunu belirterek, taraflara çatışmaları azaltmaları ve ateşkes çağrısında bulundu.

Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Taliban Siyasi İşler Şef Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar başkanlığındaki heyetle başkent İslamabad'da bir araya gelen Han, Afganistan'da artan şiddet konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Han, tüm taraflara ateşkese yol açacak şekilde şiddeti azaltmaları çağrısında bulunarak, Afganistan'daki çatışmada askeri bir çözümün olmadığına dikkat çekti.

Afganlararası müzakerelerin Afganların liderliğinde ve onların sahip olduğu barış süreci aracılığıyla kalıcı barış ve istikrara ulaşmada tarihi fırsat sunduğunu ifade eden Han, barış sürecini sekteye uğratmaya çalışanlara karşı da uyarıda bulundu.

Han, Afganistan'da barış ve istikrarın, ülkeye ve bölgeye fayda sağlayan ekonomik kalkınmaya ve bölgesel entegrasyona ivme kazandıracağını kaydetti.

Taliban'dan 4 ayda ikinci ziyaret

Baradar başkanlığındaki heyet, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında 16 Aralık'ta Pakistan'a gelmişti. Heyet, aynı gün Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmüştü.???????

Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında devam eden Afgan barış süreci, Pakistan'daki Afganistanlı mültecilerin geri dönüşleri ve sınır ticaretinde Afganistanlı tacirlerin karşılaştığı problemler yer alıyordu.

Taliban, son 4 ayda Pakistan'ı ikinci kez ziyaret ediyor. Taliban Siyasi İşler Şefi Yardımcısı Baradar başkanlığındaki Afgan heyeti, ağustosta da Pakistan'ı ziyaret etmişti.

Taliban ile Afganistan heyetleri arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan ve 2 Aralık'ta uzlaşma sağlanan müzakerelerin birinci aşamasının ardından ikinci aşamaya geçilmişti.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyetleri arasında ikinci aşaması devam eden müzakerelere 14 Aralık'ta 23 gün ara verilmişti.

Afganistan, Pakistan, Ateşkes, Şiddet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan'daki taraflara şiddeti azaltma ve ateşkes çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi "MindGeek" adlı şirket çıktı TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verdi Türkiye'den KKTC'ye 300 bin dozluk aşı desteği 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti
Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak         
17:10
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi         
16:48
MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir         
16:22
Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı         
16:07
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu         
14:51
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü         
14:29
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 17:21:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan'daki taraflara şiddeti azaltma ve ateşkes çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei