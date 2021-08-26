Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan'ın barışa ulaşması için dünyaya yardım çağrısı - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han, on yıllardır savaşla boğuşan Afganistan'ın barışa ulaşması için dünyaya yardım çağrısında bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da konuşan Han, "Dünya, Afganistan'a barış getirmek için elinden gelenin en iyisini yapmalı. 40 yıldır Afganistan'da çatışma var." dedi.

Han, Afgan halkının şimdiye kadar zorluklarla karşılaştığını belirterek, Taliban'ın kapsayıcı siyasi uzlaşıyı sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Afganistan'da Taliban'ın 70 bin civarında silahlı güce sahip olduğu, tank ve silahlarla donatılmış Afgan ordusunun ise 300 bin kişiden oluştuğuna işaret eden Han, "(Afgan ordusu) Onlar neden savaşmadı? Çünkü kimse yozlaşmış bir hükümet için savaşmaz. Onlar Batı destekli bir hükümet için asla savaşmayacaklardı." diye konuştu.

Han, Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını kaydetmişti.