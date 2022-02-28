Pakistan Başbakanı Han'dan bağımsız dış politika vurgusu - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Han'dan bağımsız dış politika vurgusu

28.02.2022 21:35
Pakistan Başbakanı Han'dan bağımsız dış politika vurgusu

Pakistan Başbakanı İmran Han, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sırasında bağımsız dış politikanın Pakistan halkının çıkarına olduğunu ifade etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, devam eden Rusya- Ukrayna savaşı sırasında bağımsız dış politikanın Pakistan halkının çıkarına olduğunu ifade etti.

Televizyondan ulusa seslenen Han, ülkesi için herhangi bir devlete bağımlı olmayan egemen bir dış politika istediğini vurgulayarak, Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da "teröre karşı savaşında" yer almasının, binlerce cana mal olduğunu söyledi.

Han, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sırasında bağımsız dış politikanın, Pakistan halkının çıkarına olduğunu ifade ederek, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmesiyle Rus milyarderlerin varlıklarının Batılı ülkeler tarafından dondurulduğunu anımsattı.

Varlıkları yabancı ülkelerde olanların bağımsız bir dış politika oluşturamayacaklarını dile getiren Han, Çin ve Rusya ziyaretlerinin ülke ekonomisi üzerinde geniş etkilerinin olacağını aktardı.

İmran Han, hükümetin doğal gaz ve 2 milyon ton buğday ithali için Rusya'ya gitmesi gerektiğine işaret ederek, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun da tamamlanmasının önemini vurguladı.

Öte yandan, konuşmasında birtakım ekonomik refah önlemlerine atıfta bulunan Han, benzin fiyatlarında 10 Pakistan rupisi (0,80 TL) ve elektrik tarifelerinde de 5 Pakistan rupisi (0,40 TL) indirim uygulanacağını, bir sonraki bütçe dönemine kadar zam yapılmayacağını kaydetti.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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