Pakistan Başbakanı Han'dan, BM Güvenlik Konseyi'ne Keşmir kararlarının uygulanması çağrısı - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne Keşmir'le ilgili kararların uygulanması çağrısında bulundu.

Radio Pakistan'ın haberine göre, Han, BM'nin 75'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Han, Keşmir halkının BM'nin kendi kaderini tayin hakkını kullanma taahhüdünün yerine getirilmesini beklediğini ifade ederek, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'daki "hukuksuz ve tek taraflı" eyleminin ardından durumun daha da kötüye gitmesinin içler acısı olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumu ve özellikle de BM Güvenlik Konseyi'ni, konseyin Cammu Keşmirle ilgili kararlarını uygulamak için ahlaki, yasal, siyasi ve diplomatik yetkisini kullanmaya çağıran Han, Hindutva ideolojisi öncülüğünde RSS (Hindu milliyetçisi grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) - BJP (iktidardaki Hindistan Halk Partisi) rejiminin bölgede hareket ve iletişim özgürlüğü üzerinde ciddi kısıtlamalar ve acımasız bir askeri kuşatma uyguladığını söyledi.

Han, Keşmir meselesinin 70 yılı aşkın bir süredir BM'nin gündeminde olduğunu hatırlatarak, buna rağmen söz konusu meselenin çözülmeden kaldığını ve bundan üzüntü duyduğunu kaydetti.

Öte yandan Han, dünyanın yükselen aşırı milliyetçi, popülist, yabancı düşmanı ve İslamofobik eğilimlere şahit olduğuna da işaret etti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da yaptığı anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi merkeze bağlı "Birlik Toprağı" olarak iki ayrı idari birime ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı.

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.