Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Pakistan Başbakanı Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

1 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Pakistan Başbakanı Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu, System.String[]
Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:17 Kaynak: İHA

Pakistan, Recep Tayyip Erdoğan, Han, Politika
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