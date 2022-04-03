Pakistan Başbakanı Han'dan, Cumhurbaşkanı'na "Meclisi feshetme" çağrısı - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Han'dan, Cumhurbaşkanı'na "Meclisi feshetme" çağrısı

03.04.2022 11:11
Pakistan Başbakanı Han'dan, Cumhurbaşkanı'na "Meclisi feshetme" çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye "Meclisi feshetme" çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye "Meclisi feshetme" çağrısında bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han, parlamentoda kendisine karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesinin ardından televizyondan halka seslendi.

Han, Cumhurbaşkanı Alvi'ye Ulusal Meclisi feshetmesi çağrısı yaptı.

Güvensizlik oylamasının reddedilmesi sebebiyle ulusu tebrik eden Han, "Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddetti." dedi.

Han, demokratların halka gitmesi gerektiğine işaret ederek seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini kaydetti.

Güvensizlik oylamasının reddedilmesi

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadeleri yer alıyor.

Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.

Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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