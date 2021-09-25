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Pakistan Başbakanı Han'dan dünyaya Afganistan'daki hükümete destek çağrısı - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han'dan dünyaya Afganistan'daki hükümete destek çağrısı

25.09.2021 06:21
Pakistan Başbakanı Han'dan dünyaya Afganistan'daki hükümete destek çağrısı, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'da insani bir kriz yaşanmaması adına dünyanın Afgan halkının iyiliği için mevcut hükümeti güçlendirmesi ve istikrara kavuşturması gerektiğini, ileriye hareket edebilmenin tek yolunun bu olduğunu bildirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'da insani bir kriz yaşanmaması adına dünyanın Afgan halkının iyiliği için mevcut hükümeti güçlendirmesi ve istikrara kavuşturması gerektiğini, ileriye hareket edebilmenin tek yolunun bu olduğunu bildirdi.

Başbakan Han, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na video konferans yöntemi aracılığıyla hitabında bölgesel ve küresel meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Han, Afganistan'daki gelişmelere atıfta bulunarak, bu ülkede insani bir kriz yaşanmaması adına dünyanın Afgan halkının iyiliği için mevcut hükümeti güçlendirmesi ve istikrara kavuşturması gerektiğini, ileriye hareket edebilmenin tek yolunun bu olduğunu dile getirdi.

İstikrarsız bir Afganistan'ın yeniden uluslararası teröristler için güvenli bir yer haline dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunan Han, Afganistan'ın ihmal edilmesi halinde BM verilerinden hareketle gelecek sene bu ülkenin nüfusunun yüzde 90'ının yoksulluk sınırının altında kalacağını vurguladı.

Han, dünyanın Taliban'ı uluslararası topluma karşı taahhütlerini yerine getirmesi için teşvik etmesi ve cesaretlendirmesini ise kazan-kazan durumu olarak nitelendirdi.

İslamofobi ile mücadele çağrısı

Dünya genelinde artan İslamafobi ile mücadele için uluslararası topluma çağrıda bulunan Han, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten dünyayı terörün başka bir türünden korumak için İslamafobi ile mücadele konusunda küresel diyalog başlatmasını istedi. Han, Hindistan'ı da İslamofobi'nin en kötü ve yaygın biçimine ayak uydurmakla suçladı.

Han, Güney Asya'da kalıcı barış için Keşmir meselesinin BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda serbest ve adil plebisit ile çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin Hindistan ile barışı arzuladığını söyledi.

İki ülke arasında herhangi bir görüşmenin başlayabilmesi için Hindistan'ın elverişli bir ortam sağlaması gerektiğine işaret eden Han, bunun için Yeni Delhi'nin 5 Ağustos 2019'da tek taraflı ve yasa dışı olarak aldığı kararları iptal etmesi, Keşmir halkı üzerindeki insan hakları ihlallerine ve baskıya son vermesi ve bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi durdurmasının elzem olduğunu ifade etti.

Dünya üç krizle karşı karşıya

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ekonomik kriz ve iklim değişikliği tehdidi ile karşı karşıya olduğunu anımsatan Han, bu üç zorluğa karşı aralarında aşı eşitliği ve gelişmekte olan ülkelere yeterli finansal destek sağlanması dahil olmak üzere kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç bulunduğuna işaret etti.

Han, dünyanın dikkatini gelişmekte olan ülkelerden yasa dışı finansal akışlara çekerek, BM'yi bu durumu ele almak için adımlar atmaya çağırdı.

Hindistan'ı sömüren Doğu Hindistan şirketinin Hindistan'a yaptığını hırsız yönetici elitlerin de gelişmekte olan dünyaya uyguladığını belirten Han, refahın yağmalanarak batılı başkentlere ve vergi cennetlerine transfer edildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han'dan dünyaya Afganistan'daki hükümete destek çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan Başbakanı Han'dan dünyaya Afganistan'daki hükümete destek çağrısı - Son Dakika
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