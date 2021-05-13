Pakistan Başbakanı Han'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek telefonu - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek telefonu

13.05.2021 18:47
Pakistan Başbakanı Han'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek telefonu, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı arayarak ülkesinin Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesine süren desteğini yineledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı arayarak ülkesinin Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesine süren desteğini yineledi.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Han, bölgedeki son gelişmeler üzerine Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı aradı.

Han, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin şehit olmasına neden olan İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül bombardımanını ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden masumlara yönelik saldırılarını şiddetle kınarken, ülkesinin Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesine devam eden desteğini vurguladı.

Pakistan'a teşekkür

İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal eden "alçakça" eylemlerine karşı Pakistan'ın uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik çabalarına değinen Han, bu kriz zamanında ülkesinin Filistin'e tam destek verdiğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Pakistan'ın desteğine teşekkür ederken, Pakistanlı liderlerin İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınayan açıklamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı altında askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit olmuş, 487 kişi yaralanmıştı.

Filistin, Pakistan, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek telefonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Bodrum'da korkutan yangın! Ekipler, müdahale etmeye devam ediyor Bodrum'da korkutan yangın! Ekipler, müdahale etmeye devam ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:56 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Ramazan Bayramı'nda ekranlara gelmeyecek
17:54 Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız
17:51 Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek
17:19 Depo olarak kullanılan konteyneri, patlayan parfüm kutusu küle çevirdi
16:59 Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor
16:53 Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!
16:42 Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
16:23 Tartışmalara konu olan heykeller Diyarbakır'da kaldırıldı
16:20 Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasını değerlendirdi: İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum
16:15 Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor! Kısa zaman içinde hayatımıza girecek
Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi         
19:38
İsrail savaş uçakları, Gazze'de iki evi bombaladı İsrail savaş uçakları, Gazze'de iki evi bombaladı         
18:43
Koronavirüs tedavisi tamamlanan Başkan Sayan taburcu edildi Koronavirüs tedavisi tamamlanan Başkan Sayan taburcu edildi         
18:27
İsrail basını sızdırdı! Polis amiri, kapalı toplantıda Netanyahu'yu yerden yere vurmuş İsrail basını sızdırdı! Polis amiri, kapalı toplantıda Netanyahu'yu yerden yere vurmuş         
18:10
Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız         
17:55
DSÖ, raporundaki tek cümle okuyanların içini acıttı: Bu durum önlenebilirdi DSÖ, raporundaki tek cümle okuyanların içini acıttı: Bu durum önlenebilirdi         
17:38
Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor         
16:22
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi         
14:20
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti         
14:16
Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı         
12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 20:04:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan Başbakanı Han'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek telefonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement