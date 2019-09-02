Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan'a Keşmir mesajı: Nükleer silah kullanan ilk ülke olmayacağız
3 saat önce
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la yaşanan gerginlikte Pakistan'ın hiçbir zaman için nükleer silahları kullanan ilk ülke olmayacağını söyledi
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la yaşanan gerginlikte Pakistan'ın hiçbir zaman için nükleer silahları kullanan ilk ülke olmayacağını söyledi.
Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir'in özerk statüsünü ortadan kaldıran uygulamasını değerlendiren Han, Lahor'da Sih azınlığın üyeleri ile görüşmesi sırasında, "Her ikimiz de nükleer silahlara sahibiz. Ancak eğer bu gerilimler artarsa dünya tehlikede olabilir." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:08
Kadın çalışana verilen üniformanın cebinden kanlı tampon çıktı Bir yaşındaki oğlunu iple boğarak öldürdüğünü itiraf eden anneye tatbikat yaptırıldı Genç şarkıcı Joana Sainz, havai fişek makinesinden fırlayan parçadan dolayı hayatını kaybetti Avustralyalı komedyen Dixon'a cinsel istismarda bulunup öldüren saldırgan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı