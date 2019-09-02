Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan'a Keşmir mesajı: Nükleer silah kullanan ilk ülke olmayacağız

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la yaşanan gerginlikte Pakistan'ın hiçbir zaman için nükleer silahları kullanan ilk ülke olmayacağını söyledi.



Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir'in özerk statüsünü ortadan kaldıran uygulamasını değerlendiren Han, Lahor'da Sih azınlığın üyeleri ile görüşmesi sırasında, "Her ikimiz de nükleer silahlara sahibiz. Ancak eğer bu gerilimler artarsa dünya tehlikede olabilir." ifadesini kullandı.