Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan'a Keşmir mesajı: Nükleer silah kullanan ilk ülke olmayacağız
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Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan'a Keşmir mesajı: Nükleer silah kullanan ilk ülke olmayacağız

3 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la yaşanan gerginlikte Pakistan'ın hiçbir zaman için nükleer silahları kullanan ilk ülke olmayacağını söyledi

Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan'a Keşmir mesajı: Nükleer silah kullanan ilk ülke olmayacağız, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la yaşanan gerginlikte Pakistan'ın hiçbir zaman için nükleer silahları kullanan ilk ülke olmayacağını söyledi.


Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir'in özerk statüsünü ortadan kaldıran uygulamasını değerlendiren Han, Lahor'da Sih azınlığın üyeleri ile görüşmesi sırasında, "Her ikimiz de nükleer silahlara sahibiz. Ancak eğer bu gerilimler artarsa dünya tehlikede olabilir." ifadesini kullandı.

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Hindistan, Pakistan, Han, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:08 
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