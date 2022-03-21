Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan'ın dış politikasına övgü - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan'ın dış politikasına övgü

21.03.2022 13:35
Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan'ın dış politikasına övgü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın ABD'nin de üyesi olduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ittifakının içinde yer aldığını, aynı zamanda yaptırımlara rağmen Rusya'dan petrol ithal ettiğini belirterek, Yeni Delhi'nin dış politikasına övgüde bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın ABD'nin de üyesi olduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ittifakının içinde yer aldığını, aynı zamanda yaptırımlara rağmen Rusya'dan petrol ithal ettiğini belirterek, Yeni Delhi'nin dış politikasına övgüde bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Malakand bölgesinde miting düzenleyen Han, Yeni Delhi'nin ABD'nin de bir üyesi olduğu QUAD ittifakının içinde yer aldığını anımsatarak, "Fakat Hindistan hala tarafsız olduğunu söylüyor. Yaptırımlara rağmen Rusya'dan petrol ithal ediyor. Bu sebeple dış politikası halkı için." dedi.

Han, Yeni Delhi'nin dış politikasının bağımsız olduğunu ifade ederek övgüde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya karşı Pakistan'ın desteğini aradıklarını belirten Han, bu konuda AB'yi desteklemenin İslamabad'a hiçbir şey kazandırmayacağını kaydetti.

Han, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede bulunan 20'nin üzerinde yabancı ülke büyükelçisinin İslamabad'ın Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınaması çağrısında bulunmasına tepki göstererek, "Aynı mektubu Hindistan'a yazdınız mı? Herhangi biriniz Hindistan ile bağını kopardı mı veya ticareti kesti mi?" diye konuşmuştu.

Pakistan'da 20'nin üzerinde yabancı ülkenin büyükelçisi, 1 Mart'ta yaptıkları çağrıda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda İslamabad yönetiminden Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı kınamasını talep etmişti.

Mektubu imzalayanlar arasında Avusturya, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Portekiz, Polonya, Romanya, İspanya, İsveç, Hollanda, Japonya, Norveç, İsviçre ve İngiltere'nin İslamabad büyükelçileri ile Pakistan???????'daki Avrupa Birliği Delegasyonu bulunuyor.

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Avrupa Birliği, Pakistan, Rusya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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