Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma Keşmir uyarısı
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Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma Keşmir uyarısı

1 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek?

Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma Keşmir uyarısı, System.String[]
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek?" dedi.
Srebrenitsa, Hindistan, Pakistan, Han, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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