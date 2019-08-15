Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma Keşmir uyarısı
1 saat önce
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek?
Pakistan
Başbakanı İmran Han
, "Dünya, Hindistan
işgali altındaki Keşmir'de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa
benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek?" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
Pakistan Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda! Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti