Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma Keşmir uyarısı: İkinci Srebrenitsa olmasın
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Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma Keşmir uyarısı: İkinci Srebrenitsa olmasın

1 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek?" açıklamasında bulundu

Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma Keşmir uyarısı: İkinci Srebrenitsa olmasın, System.String[]
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikaları nedeniyle uluslararası toplumu uyardı.

Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın son haftalarda Cammu Keşmir bölgesine yönelik kısıtlamalarına tepki gösterdi.
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Hindistan, Pakistan, Han, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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