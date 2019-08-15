Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma Keşmir uyarısı: İkinci Srebrenitsa olmasın
1 saat önce
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek?" açıklamasında bulundu
Pakistan
Başbakanı İmran Han
, Hindistan
'ın Cammu Keşmir politikaları nedeniyle uluslararası toplumu uyardı.
Han, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın son haftalarda Cammu Keşmir bölgesine yönelik kısıtlamalarına tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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