Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma "Hindu üstün ırkçılığı" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma 'Hindu üstün ırkçılığı' uyarısı - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma "Hindu üstün ırkçılığı" uyarısı

6 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin "Hindu üstün ırkçı ideolojisi"nin ülkedeki tüm azınlıkları hedef alacağını belirterek uluslararası topluma uyarıda bulunmayı sürdüreceğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin "Hindu üstün ırkçı ideolojisi"nin ülkedeki tüm azınlıkları hedef alacağını belirterek uluslararası topluma uyarıda bulunmayı sürdüreceğini bildirdi.

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor şehri yakınlarında Hristiyanlara ait bir mezarlıkta Hazreti İsa heykelinin kaldırılmasına ilişkin bir haberi alıntılayarak ülkedeki hoşgörüsüzlüğün diğer azınlık topluluklarına yayıldığına işaret etti.

Asıl hedefin, Keşmir Müslümanları ve Hindistan'daki Müslümanlar olduğunu vurgulayan Han, "Fakat hoşgörüsüzlük ve hedef alma yayılıyor ve diğer azınlık topluluklarına da yayılacak." ifadesini kullandı. Han, "bu üstün ırkçı ideoloji"nin kontrol edilmediği takdirde aralarında Dalitlerin de (Hint kast sisteminin en alt sınıfını temsil edenler) bulunduğu ülkedeki tüm toplulukları hedef alacağının altını çizerek bu "faşist ideoloji" ile aynı fikirde bulunmamaya cesaret edenlerin de şiddetin hedefi olacağını belirtti.

Modi'nin "Hindu üstün ırkçı ideolojisi"nin tüm azınlıkları hedef alacağına işaret eden Han, uluslararası topluma uyarıda bulunmayı sürdüreceğini vurguladı. Han, kararlı bir eylemde bulunulmadığı takdirde bu durumun sonuçlarının bölgenin ötesine taşacağını ifade etti.

Hristiyan mezarlığındaki Hazreti İsa heykeli, eyalet yönetiminin emriyle kaldırılmıştı

Hindistan'ın Bangalore şehrinde salı günü bir Hristiyan mezarlığında Hazreti İsa heykeli, eyalet yönetiminin emriyle kaldırılmıştı. Heykelin kaldırılması bölgedeki Hristiyan topluluk arasında huzursuzluğa yol açmış, Bangalore Başpiskoposu Peter Machado'nun yanı sıra çok sayıda kişi bu duruma tepki göstermişti.

Hindistan, Pakistan, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten korunmak için ineğin dışkısıyla duş aldılar
Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı AB, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne "Yeniden denize bırakın" talimatı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 03:34:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma "Hindu üstün ırkçılığı" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]