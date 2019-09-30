Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han deprem bölgesinde
Son Dakika Güncel Haber

Pakistan Başbakanı Han deprem bölgesinde

23 dakika önce

Pakistan Başbakanı Han'ın gelişi Pakistan Başbakanı Han'ın hastanede yaralıları ziyareti Pakistan Başbakanı İmran Han, geçtiğimiz hafta Keşmir'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelerek yaralıları hastanede ziyaret etti.

Pakistan Başbakanı Han'ın gelişi

Pakistan Başbakanı Han'ın hastanede yaralıları ziyareti Pakistan Başbakanı İmran Han, geçtiğimiz hafta Keşmir'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelerek yaralıları hastanede ziyaret etti.

Pakistan Başbakanı Han deprem bölgesinde

Pakistan, Deprem, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da ağır hasarlı okul havadan görüntülendi
Malezya Başbakanı, Türkiye ve Pakistan ile ortak televizyon kanalı kuracaklarını ilan etti Çapa Tıp Fakültesi'ndeki çatlakları sıvayla kapattılar İBB'den deprem toplantısı açıklaması: İmamoğlu hedef gösteriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 14:02:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han deprem bölgesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]