Pakistan Başbakanı Han deprem bölgesinde

Pakistan Başbakanı Han'ın hastanede yaralıları ziyareti Pakistan Başbakanı İmran Han, geçtiğimiz hafta Keşmir'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelerek yaralıları hastanede ziyaret etti.

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