Pakistan Başbakanı Han deprem bölgesinde
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Pakistan Başbakanı Han'ın gelişi Pakistan Başbakanı Han'ın hastanede yaralıları ziyareti Pakistan Başbakanı İmran Han, geçtiğimiz hafta Keşmir'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelerek yaralıları hastanede ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:38 Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı Han'ın gelişi
Pakistan Başbakanı Han'ın hastanede yaralıları ziyareti Pakistan Başbakanı İmran Han, geçtiğimiz hafta Keşmir'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelerek yaralıları hastanede ziyaret etti.
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