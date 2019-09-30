Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han, deprem bölgesini ziyaret etti
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Pakistan Başbakanı Han, deprem bölgesini ziyaret etti

11 dakika önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, depremin vurduğu Azad Cammu ve Keşmir'in Yeni Mirpur bölgesinde incelemelerde bulundu.

Pakistan Başbakanı Han, deprem bölgesini ziyaret etti, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, depremin vurduğu Azad Cammu ve Keşmir'in Yeni Mirpur bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yeni Mirpur merkezli 5,6 büyüklüğündeki deprem sırasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Han, dün geldiği Pakistan'da ilk ziyaretini söz konusu bölgeye yaptı.

Azad Cammu ve Keşmir Başbakanı Raja Faruk Haydar Han'dan afete ilişkin bilgi alan Han, hastanede tedavi gören depremzedeleri de ziyaret etti.

Han, hastane ziyaretinde Pakistan hükümetinin depremzedelerin zararlarını karşılamak üzere bir paket üzerinde çalıştığı müjdesini de verdi. Han, dün de ölenlerin ailelerine 500 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 20 bin lira) ödeme yapılacağını açıklamıştı.

Öte yandan Yeni Mirpur Valisi Çaudri Tayyab 5,6'lık deprem ve ardından yaşanan 4,4'lük depremde yaralananların sayısının 680 olduğunu, 172 kişinin durumunun ise ağır olduğunu söyledi. Tayyab ölü sayısını ise 40 olarak açıkladı.

Bölgede geçen hafta meydana gelen ve büyüklüğü 5,8 olarak açıklandıktan sonra 5,6 şeklinde güncellenen deprem ile artçı 4,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşanmış, başta Yeni Mirpur olmak üzere çevre illerde birçok ev, yol ve resmi bina kullanılamaz hale gelmişti.

Birleşmiş Milletler, Pakistan, Deprem, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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