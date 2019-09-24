Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han: "Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür...
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Pakistan Başbakanı Han: "Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür...

52 dakika önce

Pakistan Başbakanı Han: "Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum.

Pakistan Başbakanı Han:

Pakistan Başbakanı Han: "Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum.Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek"

Birleşmiş Milletler, Pakistan, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:04 Kaynak: AA
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