Pakistan Başbakanı Han: "Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür...
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Pakistan Başbakanı Han: "Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:04 Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı Han: "Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum.Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek"
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