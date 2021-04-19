Pakistan Başbakanı Han, Fransa Büyükelçisi'ni ülkeden göndermenin İslamofobi'ye çözüm olmadığını belirtti - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han, Fransa Büyükelçisi'ni ülkeden göndermenin İslamofobi'ye çözüm olmadığını belirtti

19.04.2021 17:53
Pakistan Başbakanı Han, Fransa Büyükelçisi'ni ülkeden göndermenin İslamofobi'ye çözüm olmadığını belirtti, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, 12 Nisan'dan bu yana ülkenin çeşitli şehirlerinde Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenleyen Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi'nin (TLP) eylemleriyle ilgili Büyükelçi'nin gönderilmesinin Batı'daki İslamofobi'yi...

Pakistan Başbakanı İmran Han, 12 Nisan'dan bu yana ülkenin çeşitli şehirlerinde Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenleyen Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi'nin (TLP) eylemleriyle ilgili Büyükelçi'nin gönderilmesinin Batı'daki İslamofobi'yi bitirmeyeceğini söyledi.

Han, ülkedeki protestolarla ilgili televizyonlardan yaptığı açıklamada, Pakistan'ın İslam'ın ilkeleri üzerine inşa edildiğini ve hükümet ile TLP'nin Hazreti Muhammed'in onurunu koruma konusunda aynı yerde durduğunu söyledi.

Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesinin Batı'daki İslamofobi'ye bir çözüm olmayacağını vurgulayan Han, "Batı, bunu bir konuşma özgürlüğü meselesi yaptı. Eğer biz Fransa Büyükelçisi'ni gönderirsek, bazı Avrupa ülkeleri de aynı şeyi yapacak." dedi.

Han, Pakistan'ın farklı ülkelerin büyükelçilerini göndermeye başladığında ekonomisinin zarar göreceğine dikkat çekerek, söz konusu ülkeler içinse bir farklılık olmayacağını vurguladı.

Protestolar, Fransa'da bir değişikliğe yol açmıyor vurgusu

TLP'lilerin sadece kendilerinin Hazreti Muhammed'i sevdiğine inandıklarını belirten Han, TLP'nin daha önce de protestolar düzenlediğini ancak bunun Fransa'da herhangi bir değişikliğe yol açmadığını kaydetti.

Han, Batı'yı herkesten daha iyi tanıdığını ve bu sorunla nasıl başa çıkılacağını bildiğini vurgulayarak, mal ve mülklere zarar verilmesinin, insanların ölmesinin ve yaralanmasının Fransa'da bir farklılık yaratmayacağını kaydetti.

Müslüman ülkelere "İslamofobi'ye karşı ortak strateji geliştirilmesi" çağrısı

Hükümetin tüm Müslüman ülkelerin liderleriyle birlikte İslamofobi ile mücadelede kolektif strateji benimsenmesi gerektiğine inandığını ifade eden Han, konuyla ilgili olarak Avrupa ülkelerinin Holocaust (Yahudi Soykırımı) konusunda bir araya gelip bunu inkar edenleri cezalandırmasını örnek gösterdi.

Han, Müslüman ülkelerin bir araya gelerek Batı'da konuşma özgürlüğü altında uygulanan İslamofobi'yi ortadan kaldırmaları gerektiğinin altını çizerek, tüm Müslüman ülkeler İslamofobi'ye karşı yek vücut olduğunda bunun Batı'da bir değişiklik oluşturacağını söyledi.

Han, Müslüman ülkelerin bir araya gelmesinin, İslamofobi başta olmak üzere Müslümanların sorunlarına kalıcı çözüm bulmada yardımcı olacağını belirtti.

Macron'un açıklamaları protesto ediliyordu

TLP Partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle 16 Kasım 2020'de ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlediği gösterileri hükümet ile anlaşma karşılığında sonlandırmıştı.

TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan Pazar günü yayımladığı mesajda, hükümetin verdiği sözleri tutmadığı takdirde protestolara hazır olması uyarısı yapmıştı.

Rizvi'nin 12 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından parti destekçileri, İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.

12 Nisan'dan bu yana yaşanan gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselmişti.??????? TLP'liler, liderleri Rizvi'nin serbest bırakılmasını, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesini ve Fransız ürünlerinin boykot edilmesini talep ediyor.

İslamofobi, Pakistan, Fransa, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han, Fransa Büyükelçisi'ni ülkeden göndermenin İslamofobi'ye çözüm olmadığını belirtti - Son Dakika


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