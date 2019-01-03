Pakistan Başbakanı Han'ın Türkiye Ziyareti

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyarette, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı, iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar üzerinde durulacak.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyarette, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı, iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar üzerinde durulacak.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle bugün ve yarın Türkiye'de resmi temaslarda bulunacak.



İkili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı görüşmelerde, iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar üzerinde durulacak.



Görüşmelerde ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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