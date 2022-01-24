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?Pakistan Başbakanı Han: "İstifa etmeye zorlanırsam daha tehlikeli olurum" - Son Dakika

?Pakistan Başbakanı Han: "İstifa etmeye zorlanırsam daha tehlikeli olurum"

24.01.2022 22:36
?Pakistan Başbakanı Han: "İstifa etmeye zorlanırsam daha tehlikeli olurum"

Pakistan Başbakanı İmran Han, istifaya zorlanması durumunda "daha tehlikeli" olacağını söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, istifaya zorlanması durumunda "daha tehlikeli" olacağını söyledi.

NDTV'nin haberine göre, Pakistan Başbakanı Han, dün yerel basına yaptığı açıklamada, Pakistan Demokratik Hareketi çatışı altında bir araya gelen muhalefet partilerinin 23 Mart'ta yapmayı planladıkları yürüyüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhalif hareketin başarısız olacağını söyleyen Han, "Sokağa çıkarsam, siz (muhalefet partileri) saklanacak bir yer bulamazsınız. İstifa etmeye zorlanırsam daha tehlikeli olurum." ifadelerini kullandı.

Muhalefet ittifakının bu şekilde mevcut hükümete "şantaj" yapmak istediğini ve onlara verilecek herhangi bir tavizin "ihanet" olacağını ifade eden Han, hükümetinin görev süresini tamamlayacağı ve bir sonraki genel seçimleri de kazanacağı öngörüsünde bulundu.

Han, muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'e yönelik de eleştiri yaptı.

Muhalefet partileri, 23 Mart'ta İmran Han iktidarına karşı İslamabad'a yürüyüş gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Pakistan'da iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), yabancı uyruklulardan ve şirketlerden aldığı fonları Seçim Komisyonundan gizlemeye çalıştığına yönelik iddialar muhalefet ile hükümeti karşı karşıya getirmişti.

PML-N lideri Şerif, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başbakan İmran Han'a yönelik yasal eylem başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Farklı ülkelerden fonlar

PTI'nın yabancı kaynaklarını araştırmak için 2018'de oluşturulan Seçim Komisyonu İnceleme Komitesi tarafından hazırlanan raporda, PTI'nın dış kaynaklı fonları gizlemek için yanlış bilgiler sunduğu belirtilmişti.

Raporda, PTI'nın yabancı uyruklulardan ve şirketlerden fon aldığını Seçim Komisyonundan gizlemeye çalıştığı ileri sürülerek, partinin 26 banka hesabı bulunduğu, 2008'den 2013'e kadar gizlenen fon miktarının 1,33 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 7,5 milyon dolar) değerinde olduğu iddiasına yer verilmişti.

Raporda, Başbakan İmran Han'ın partisinin ABD'nin yanı sıra Dubai, İngiltere, Avrupa, Danimarka, Japonya, Kanada, Avustralya ve farklı diğer ülkelerden de fon aldığı, Avrupa ve İngiltere'den gelen fonlara ilişkin bilgi edinilemediği kaydedilmişti.

Dava 2014'ten bu yana sürüyor

PTI'nın yabancı kaynaklarına ilişkin dava 2014'ten bu yana sürüyor.

Bu kapsamda, Mart 2018'de PTI'nın yurt dışı kaynaklarının incelenmesi için Seçim Komisyonu bünyesinde İnceleme Komitesi oluşturulmuştu. İnceleme Komitesi, konuyla ilgili raporunu Seçim Komisyonuna Aralık 2021'de sunmuştu.

İktidardaki PTI'ya yönelik iddialar arasında yasa dışı finansman kaynakları, partinin yurt içi ve dışındaki banka hesaplarının gizlenmesi, kara para aklama ve Orta Doğu ülkelerinden yasa dışı bağışlar almak için PTI üyelerinin özel banka hesaplarının paravan olarak kullanılması yer alıyor.

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Muhalefet, Pakistan, 23 Mart, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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