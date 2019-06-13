Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü
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Pakistan Başbakanı Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüştü.
Pakistan Başbakanı Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:53 Kaynak: AA
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