Pakistan Başbakanı Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü
1 saat önce
- Görüşmeden detaylar Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:53 Kaynak: AA
- Görüşmeden detaylar Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan
'ın başkenti Bişkek'e gelen Pakistan
Başbakanı İmran Han
, Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Sooronbay Ceenbekov ile görüştü.
ABD Polonya'ya bin asker daha gönderecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yeni parti" yorumu
Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada
Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti