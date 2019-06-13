Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han, Kırgızistan'da
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Pakistan Başbakanı Han, Kırgızistan'da

6 saat önce

- Pakistan Başbakanı Han'ın gelişi Karşılama töreni detayları ŞİÖ liderleri Kırgızistan'da Pakistan Başbakanı İmran Han, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

- Pakistan Başbakanı Han'ın gelişi
Karşılama töreni detayları ŞİÖ liderleri Kırgızistan'da
Pakistan Başbakanı İmran Han, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.
Pakistan Başbakanı Han, Kırgızistan'da
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:19 Kaynak: AA
Şanghay İşbirliği Örgütü, Pakistan, Han, Kırgızistan, Güncel
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