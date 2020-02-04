Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Mahathir ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Mahathir ile görüştü - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Mahathir ile görüştü

6 saat önce

KUALA Pakistan Başbakanı İmran Han, Malezya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Başbakan Mahathir Muhammed ile görüştü.

Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Mahathir ile görüştü, System.String[]

KUALA Pakistan Başbakanı İmran Han, Malezya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Başbakan Mahathir Muhammed ile görüştü.

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da Mahathir ile öğlen yemeğinde bir araya gelen Han, basın toplantısında Pakistan-Malezya ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Han, 18-21 Aralık'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapılan ve Türkiye, İran ile Katar'dan liderlerin katıldığı zirveye neden iştirak edemediğine yönelik soruya, "Maalesef Pakistan'a çok yakın olan bazı arkadaşlarımız, bu konferansın ümmeti bölebileceğini söyledi. Burada bir yanlış anlaşılmanın olduğu belliydi çünkü göründüğü üzere toplantının böyle bir amacı yoktu." cevabını verdi.

Zirveyi kendi açısından önemli bulduğunu belirten Han, "Konferans, Müslüman ülkelerin Batı dünyasına ve diğer gayrimüslim ülkelere İslam'ı öğretmesi açısından önemliydi." şeklinde konuştu.

Han, zirveye katılamamasının, ülkesinin diğer Müslüman ülkelerle arasını bozduğu iddialarını yalanladı ve bundan sonraki Kuala Lumpur zirvelerine katılacağına dair Mahathir'e söz verdi.

Malezya ile ticari ilişkilere de değinen İmran Han, Hindistan'ın Malezya'ya yönelik uyguladığı palm yağı ithalatı kısıtlamasının zararını telafi etmek için Malezya'dan daha fazla palm yağı almaya hazır olduklarını dile getirdi.

Han, "Hindistan'ın, Keşmir hususunda yaptığı eleştirilerden ötürü Malezya'yı tehdit ettiğini görüyoruz. Durum karşısında Pakistan, zararı telafi etmek için elinden geleni yapacaktır." açıklamasında bulundu.

Basın toplantısının ardından Malezya ve Pakistan arasında ticaret, yatırım, turizm, sanayi ve savunma alanlarında üç anlaşma imzalandı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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