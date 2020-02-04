Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA

6 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Başbakan Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Başbakan Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.

Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA

Kuala Lumpur, Pakistan, Malezya, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:13 Kaynak: AA
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