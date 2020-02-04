Son Dakika › Güncel › Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA - Son Dakika
Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA
6 saat önce
Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Başbakan Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:13 Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Başbakan Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.
Son Dakika Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi'nden Türk halkı ve liderlerine teşekkür Yüzlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs Belçika ve Malezya'ya da sıçradı Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok İngiltere'de uyuşturucu satıcısı listeyi yanlışlıkla polise gönderdi