Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA - Son Dakika

Pakistan Başbakanı Han, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Başbakan Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Başbakan Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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